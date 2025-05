A tengerentúlon kezdené el az egyetemet.

Ahogy arról már korábban is nyilatkozott, komoly tervei vannak a jövőre nézve ifj. Schobert Norbertnek. Rubint Réka és Schobert Norbert középső gyermeke tavaly már említette, hogy felsőfokú tanulmányait nem itthon, hanem az Egyesült Államokban tudná elképzelni. A hot! magazinnak adott interjúból kiderült, hogy jelenleg Arizona állam tűnik a legígéretesebbnek, ahol üzleti tanulmányokba kezdene.

– magyarázta Ifj. Schobert Norbert, aki töltött már huzamosabb időt távol a családjától, amikor a Farm VIP-ben szerepelt, így reméli, fokozatosan hozzászokik majd.

Bár kezdetben azt tervezték szerelmével, Farkas Petrával utaznának a tengerentúlra, úgy tűnik, ez mégsem így valósul majd meg.

Ezt már nagyjából azóta tervezzük, amióta együtt vagyunk. Gondolkodtunk azon, hogy ő is megpróbálhatna valahogy kint továbbtanulni, de ez nem olyan egyszerű, mivel ő németet tanul, nem angolt. Ennyi idő alatt nagyon-nagyon nehéz lenne felhozni a nyelvtudását arra a szintre, hogy kint is boldoguljon. Szóval, valószínűleg nem tud majd kijönni velem, úgyhogy abban maradtunk, hogy megnézzük, hogyan működne ez távkapcsolatként.

Hozzátette: mivel az ünnepekkor hazarepül majd a tengerentúlról, így húsvétkor, karácsonykor és a szünetekben is Magyarországon lesz, így azért rendszeresen találkozhatnak majd a családjával, kedvesével.

Schobert azt is jól tudja, hogy fontos pozitívan hozzáállni az egészhez, de azt érzi, hogy eleinte azért kétségtelenül nehéz lesz majd. „Volt már olyan pillanat, amikor kicsit összetörtem, mert belegondoltam, hogy nem lesz könnyű itt hagyni őt. De próbálok arra fókuszálni, hogy ha nagyon szeretjük egymást, akkor biztosan ki fogunk tartani” – tette hozzá.

Igazából most is egyfajta távkapcsolatban élünk, mert ő Sopronban lakik, így csak kéthetente látjuk egymást. Az elején ez nagyon nehéz volt, de most már teljesen megszoktuk. Nekem most már az a fura, amikor a barátaimnál azt látom, hogy egy napot sem bírnak ki egymás nélkül!