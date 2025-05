Mint mondja, van tartaléka, de arról is említést tett, hogy ingatlanba fektetné pénzét.

Bochkor Gábor hétfő reggel a Retro Rádió adásában többek között a pénzről és az ahhoz való viszonyáról is beszélt csapatával. Így derült ki, hogy a rádiós műsorvezetőnek van tartaléka, ezért ha visszavonulna, néhány évig olyan színvonalon tudna élni, ahogy most. Igaz, az, hogy mennyi is az annyi, az továbbra is titok.

„Én egy picit szeretném élvezni azt, amit eddig a munkámmal kerestem. Igen, ma már nem posztereket rakok ki a falra, hanem – mondjuk – egy festményt, ami tetszik. Nem drágát és antikot, inkább egy-egy kortárs alkotást.”

Van tartalékom, és nem költök túl azon, mint amennyim van. Ha lehúznák itt a redőnyt, jó pár évig tudnék élni a mostanihoz hasonló színvonalon. Az ingatlankiadás felé tendálok most. Az adna egy olyan összeget, ami talán nem ezt a színvonalat tudná garantálni, de a kellemes életben maradást igen

– árulta el Bochkor, aki az adásban a bértárgyalásairól is mesélt.

„Sokféle bértárgyalásom volt már. Volt, hogy örültem, hogy adódott valami munka, és elfogadtam, amit kínáltak. Volt olyan, hogy mondtam én egy összeget, és elfogadták. Ez a mostani munkahelyem… Volt, hogy a Sláger Rádióban szerződéskötéskor leült velem szembe az amerikai főnök asszony, hogy megbeszéljük az anyagiakat. Úgy voltam vele, hogy nehéz bekalibrálni a dolgot, hiszen én mondok egy összeget, amiből ő nyilván majd alkudni fog. Azt a határt kerestük, ami nekem is jónak tűnt és neki sem fájt. Javasoltam, hogy rákötöm egy hazugságvizsgáló készülékre, és szépen mondogatom az összegeket, és ha a műszer kicsap, tudom, hogy elértem a határt. Hatalmasat röhögött, de nemet mondott” – emlékezett vissza a műsorvezető, akit a Ripost idézett.