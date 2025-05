Szeretne harmóniában lenni önmagával.

Kulcsár Edina tavaly augusztusban adott életet negyedik gyermekének, Dionnak, aki a második közös gyermeke férjével, Varga Márkkal, azaz G.w.M-mel. Az egykori szépségkirálynő a szülést követően pedig be is iktatta mindennapjaiba a rendszeres testmozgást. Ennek meglett az eredménye: csaknem 25 kilót adott le.

Tavaly októberben váltott életmódot, így a hamburgert salátára és csirkére cserélte, míg a sült krumplit meg rizsre és zöldségekre. Magyarán egy ideje már oda figyel a táplálkozásra, valamint heti ötször edz. Bár Kulcsár nem tudja hány kilóról indult, várandóssága vége felé közel száz kilót mutatott a mérleg. Eddig hetven kilóra sikerült lefogynia, és ebbe már benne van az az izommennyiség is, ami az edzéssel jött fel rá.

Én már nem akarok csontsovány lenni, szerintem nem is állna jól. Nagyjából még öt kilótól szeretnék megszabadulni, de a legjobb az lenne, ha még tónusosabb, formásabb lennék. Szóval van még mit tenni. Ami most külön jó, hogy a férjem is életmódot váltott, és hát együtt sokkal könnyebb! Egyrészről nem kell hatfelé főznöm, plusz az edzésben is motiváljuk a másikat. Márk apukája sokat van nálunk, és szívesen vigyáz az unokákra, így például el tudunk menni közösen futni.