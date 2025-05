Már a kedvcsináló is hidegrázós lett.

Újabb izgalmas produkcióval szögezheti a nézőket a képernyők elé az HBO Max, még idén érkezik ugyanis a nagysikerű Az-filmek előzménysorozata, a Welcome to Derry. Az első, most kiszivárgott előzetes szerint egy nyomasztó hangulatú, néhol Stranger Thingset idéző, természetfeletti rejtélyek után kutató gyerekekről szóló szériát várhatunk, a főszerepben pedig ezúttal is Bill Skarsgard játszik majd. A történet ezúttal a 60-as évekbe kalauzol minket, ahol megismerhetjük a táncoló bohóc korábbi rémtetteit – amelyből a trailer alapján bőven kijutott Derry lakóinak.

Pontos premierről egyelőre nincs hír, de úgy tudni, kilenc részes évadra számíthatnak a rajongók.