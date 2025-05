Boldogabbak nem is lehetnének.

Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin 2023 májusában fogadott örök hűséget egymásnak, majd rögtön az esküvőjük után azonnal be is költöztek a Nyerő Páros villájába. Az X-Faktor korábbi győztesének és kedvesének aztán lehetőségük volt egy valódi nászútra is elutazniuk, ugyanis a show-t követően Maldív-szigeteke felé vették az irányt. Most Domján a közösségi oldalán szánt egy érzelmes posztot a második évfordulójuknak, melyben az esküvői fotójuk is szerepel.

Nagyon boldog második házassági évfordulót kívánok Férjem... El sem hiszem

– olvasható a sztárfeleség bejegyzésében.