Nem hajlandó tovább várni a nagy ő-re.

A Való Világ negyedik szériájának játékosa, Baukó Éva a Story magazinnak adott interjút. A 42 éves realitysztár arról beszélt a lapnak, hogy bár nagyon szerette a televíziózást, ma már nem akar mindenáron szerepelni. Bevallása szerint rájött, hogy sosem lesz műsorvezető, noha azt állítja, több van benne, mint némelyik „képernyőre került kislányban”.

Baukó a valóságshow-s időszakra visszaemlékezve azzal büszkélkedik, ő a saját érdemei által lett ismert, és teremtett magának biztos egzisztenciát.

– fogalmazott Baukó Éva, aki negyven felett szeretne édesanyává válni, amit érezhetően komolyan gondol, hiszen emiatt visszautasította az Ázsia Expresszben való szereplést is.

Megjegyezte, 32 éves kora óta szeretne saját gyereket, de sosem választott jól társat. Mára eljutott odáig, hogy annyit várt a nagy ő-re, aki nem jött el, hogy már nem akar tovább reménykedni.

Ha most, 42 évesen újra elkezdenék keresgélni, félek, lemaradnék az élet legnagyobb ajándékáról: a gyerekről, ami nélkül nem tudnék élni. Úgyhogy úgy döntöttem, belevágok életem egyik legnagyobb kalandjába, és egyedül vállalok babát. Most már elárulhatom, végül ezért utasítottam vissza az Ázsia Expressz-beli felkérést is. Utánaérdeklődtem, és a körülmények, a fizikai megterhelés nem kedveznek egy olyan nőnek, aki babaprojektben van. Szóval most mindent ennek rendelek alá.