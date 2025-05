Teljes JLo-élményre számíthatnak a hazaiak.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, Jennifer Lopez 2025. július 20-án ad koncertet az MVM Dome-ban, de már elő is állt a listával, hogy miket kér a szervezőktől. Az 55 éves színész-énekesnő az Up All Night című turné keretében koncertezik Budapesten. Mint ismert, JLo egy komoly magánéleti válságon van túl, de csakis a jövőre koncentrál, hiszen a turné és az új projektek mindennél fontosabbak számára.

„Nagyon jól érzem magam, de egészen másképp, mint régen. Az elmúlt évem egy mély belső utazásról szólt, mely tele volt fájdalommal, tanulással és gyógyulással. Néha muszáj megállnunk, hogy újra halljuk a saját szívverésünket... hogy emlékeztessük magunkat arra, kik is vagyunk valójában. Most először érzem igazán, hogy a saját ritmusomban élek. Izgatott vagyok, de ez most egy csendesebb, mélyebb izgatottság. Nem hajt már az a rohanás, ami korábban, inkább hála tölt el” – árulta el a Green Stage Productionnek.

Lopez üzent a magyaroknak is, hiszen már alig várja, hogy Magyarországon bulizhasson a rajongóival: