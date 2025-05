Lékai-Kiss Ramóna ritkán beszél magánéletéről, most azonban kivételt tett, és kisfiáról mesélt a Bestnek. A műsorvezetőnő szerint a hatéves Noé nagyon összetett személyiség, de a gyereknevelés rejtelmeiről is több mindent elárult.

„Szeptembertől Noé iskolába megy, elkerülhetetlen lesz a számítógép használata, de a mértékletesség iszonyatosan fontos. Nem ördögtől való a telefon vagy a tévé, Noé is szokott mesét nézni, de odafigyelünk arra is, hogy a korosztályának megfelelőt válasszuk. És fontos, hogy tévézés helyett inkább játsszunk. Ha étterembe megyünk, akkor is van nálunk mindig kártya, mesekönyv vagy egy minitársas” – fogalmazott Lékai-Kiss Ramóna.

Mint kiderült, a műsorvezető gyermekét az óvodásokra jellemző hiszti, illetve dackorszak is szinte teljesen elkerülte. Elmondása szerint nagy drámák nem voltak jellemzőek, de ha szülőként fáradtak voltak, és másképpen reagáltak, mint kellene, mindig megbeszélték utólag.

Ha őszinte akarok lenni, ezeket a helyzeteket hármunk közül Noé kezeli a legjobban. Amikor legutóbb elutaztunk, és ötórás késés után, több mint tíz órája ültünk a repülőgépen, Mátéval már nyűgösek voltunk. Végül a 6 éves fiunk megelégelt minket: elénk állt, és közölte, hogy jó lenne, ha most már összeszednénk magunkat. Noé igazi kis mini Buddha, sokat tanulunk tőle, én leginkább a türelmet. Jellemző rám, hogy mindent azonnal szeretnék csinálni, rögtön kiadni magamból. De Noé elhozta a nyugalmat az életünkbe.

