Harmadik sztrókja miatt hosszabb pihenésre lesz szüksége a felépüléshez.

Ahogy arról március végén írtunk az Indexen, Nagy Tamásnak, a Nox egyik alapító tagjának ki kellett hagynia a zenekar legnagyobb koncertjét, miután sztrókot kapott. Mint kiderült, a csapat már hónapokkal korábban gőzerővel próbált, amivel párhuzamosan Nagy Tamás a Diótörő a jégen című jégbalett-produkcióban is dolgozott. Éppen az egyik próbán volt, amikor érezte, hogy valami nincs rendben: eszméletét vesztette, majd csak a kórházban tért magához. Most a Blikk megtudta, hogy a harmadik sztrókja után Nagy Tamás a NOX nyári turnéján sem vehet részt.

Rengeteget konzultáltunk több orvossal az elmúlt hónapokban. Azt mondták, hogy a stroke utáni első év nagyon kockázatos időszak. Csak arra kell összpontosítani, hogy az ember meggyógyuljon, semmi más nem számít. Ha Tomi szépen gyógyul, és jól alakul minden, akkor beszélhetünk majd arról, mikor és hogyan tud visszajönni, és miként folytathatjuk a közös munkát. Most mi is az ő gyógyulására összpontosítunk

– árulta el az együttes menedzsere, Völgyesi György, aki azt is elmondta, hogy a történtek után az idei turné anyagát átalakították, hogy a közönség ne érezze annyira Nagy hiányát.

Új elemeket tettünk a műsorba, új szólókat építettünk be, és átkoreografáltunk olyan számokat, amelyeket korábban Tomira építettünk. Egyszóval: reagáltunk a helyzetre. Sokkal intimebb, bensőségesebb produkcióval készülünk, amelynek záróállomása a budapesti Erkel Színház lesz. A tervek között szerepel a tavaszi MVM Dome-beli koncert mozibemutatója is, amit összekötünk egy közönségtalálkozóval.

A Nox énekesnője, Péter Szabó Szilvia is nyilatkozott a lapnak társa állapotáról. Elmondta, nagyon bízik abban, hogy zenésztársa jobban lesz, és – ha csak nézőként is, a backstage-ben, de – ott lesz velük egy-egy koncerten. „Nagyon lassú folyamat a felépülése, de néha már bot nélkül is tud járni, szépen lassan gyógyulgat” – tette hozzá.