Őszintén vallott a mulatós zenész.

Kis Grófo a napokban ünnepelte születésnapját szűk családi körben, persze nem maradhatott el a nagy buli sem a jeles nap alkalmából. A mulatós énekes közösségi oldalán mondott köszönetet a sok jókívánságért rajongóinak, majd több képet is mutatott az ünnepségről. Most viszont egy olyan fotót posztolt, amin több lóval áll szemben és csodálja őket. Bejegyzéséből azonban körvonalazódott, hogy ez a jó kapcsolat nem volt mindig jellemző:

Gyerekként nagyon szerettem a lovakat és a mai napig is, viszont volt egy rossz élményem, mert megrúgott egy ló és azóta nem merek közel menni hozzájuk

– írta a kép mellé Kis Gófo, akiben a gyerekkori emlék élénken megmaradt, még most is tartja a tisztes távolságot a patás állatoktól. Mint kiderült, a mulatós énekes családjában nagyon szeretik a jószágokat, hiszen a zenész öccse, Gyémi is nemrégiben vett kislányának egy pónit.

