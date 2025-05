Ráskó Eszter felvetette, ennyi lehet a rádiós műsorvezető havi költőpénze.

Sebestyén Balázs mindig megmondja a véleményét, nem is suttogva, ami a szívén az a száján. Így történt ez a Balázsék csütörtök reggeli adásában is: a rádióműsor névadója kendőzetlenül beszélt arról, hogy szerinte az 1,2 milliárdos lottónyeremény nem is olyan sok.

Tette ezt azért, mert műsorvezetőtársaival, Rákóczi Ferivel és Ráskó Eszterrel ejtettek néhány szót arról, hogy egy titokzatos Tibor nevű személy úgy köszönte meg a nyereményét, hogy óriásplakátot csináltatott az Oktogonnál. Mint ismert, a hatos lottón nyert valaki 1,2 milliárdot, de a rádiósokban felmerült a kérdés, hogy a a nyilvános köszönőlevél valós-e, vagy esetleg csak a Szerencsejáték Zrt. titokzatos marketingkampányáról lehet szó.

„Ennyi idő alatt ezt nem lehet megcsinálni. Vasárnap kihúzták és kedden megjelent az üzenet?” – vetette fel a kérdést Rákóczi, mire Sebestyén azzal folytatta:

„Egyáltalán mit akarsz ezzel üzenni? Beszólsz az irigyeidnek, a kollégáidnak, a rokonaidnak, hogy Tibi vagyok, megnyertem az 1,2 milliárdot?” – fejtegette Sebestyén, majd arról esett szó, hogy egy ilyen nyereményt lehet jobb titokban tartani az érdekbarátok miatt, ám ezzel a rádiós nem ért egyet, írja a Bors.

„Azon gondolkodom, hogy Tibiként egyáltalán kiírnád-e magadról, hogy Tibi vagy? Vagy ez egy álnév, mert az ismerőseid gyanút fognak” – találgatott Rákóczi.

Mondjuk 1,2 milliárd az nem akkora összeg, hogy mindenki jöjjön kölcsönkérni

– jelentette ki Sebestyén, mire Ráskó visszaszólt neki: