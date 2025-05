A jelek szerint véget ért az évtizedes barátságuk.

Évekig példátlan erős kapcsolat fűzte egymáshoz Blake Lively-t és Taylor Swiftet – a sztárduó nem csak rengeteg időt töltött együtt az elmúlt egy évtizedben, de az énekesnő még egy 2020-as dalát is barátnője lányáról nevezte el.

A két barátnőt az elmúlt hónapokban azonban szinte egyáltalán nem lehetett együtt látni, ennek oka pedig, hogy eléggé megromlott a kapcsolatuk a Justin Baldoni-féle több millió dolláros pereskedés kapcsán. Mint ismert, a színésznő belekeverte az ügybe a popsztárt is, mint állítólagos védelmezője, Swift jóváhagyása, vagy tudta nélkül. Ez állítólag annyira betette a kaput az énekesnőnél, hogy úgy döntött, minden kapcsolatot megszakít Lively-val.

„Ha most egy kívánsága lehetne Taylornak, az valószínűleg az lenne, hogy bárcsak soha ne találkozott volna Blake-kel. Bár voltak szép időszakaik, ezeket felülmúlják a mostani Baldoni-üggyel kapcsolatos problémák” – kezdte egy Swifthez közeli személy a Daily Mailnek, aki egyenesen arról nyilatkozott: az énekesnőt elborzasztotta az, hogy akarták Lively-ék őt is ki- és felhasználni a pereskedésükben. Nem véletlen hát, hogy kedvese, Travis Kelce nemrég ki is követte Instagramon Ryan Reynolds, az eltávolodás ugyanis végleges.

Visszanézve a barátságukat Taylor rájött, hogy nem érte meg az a sok stressz, amin Blake miatt kellett keresztülmennie. Most már látja azokat az aggasztó jeleket, amelyekre korábban oda kellett volna figyelnie, és megkönnyebbült, hogy vége van ennek a kapcsolatnak. Így is túl sokáig bírta Blake műsorát, mert próbált hűséges barát lenni, de a Velünk véget ér-dráma végre teljesen felnyitotta a szemét

– mesélte a forrás, hozzátéve: Lively egyébként is mindig próbálta elnyomni a barátságuk alatt Swiftet, így valóban ez volt a legjobb döntés, amit a popsztár hozhatott.