Nincs két egyforma fellépése az énekesnőnek!

Továbbra is járja a világot Dua Lipa, aki Radical Optimism turnéjával Ázsia és Ausztrália után jelenleg Párizsban állomásozik. Bár koncertjeire a jegyek gyorsan elkeltek, egyre többen úgy is betekintést nyerhetnek műsoraiba, hogy nem is vesznek részt rajtuk, az utóbbi hetekben ugyanis szabályosan ellepték a közösségi oldalakat az ott készült videók.

Ennek oka, hogy az popsztár estéről estére különleges "ajándékkal" kedveskedik a rajongóinak, és minden buliján saját számai mellett egy-egy helyi énekes vagy zenekar slágerét is előadja. A sort még tavaly decemberben Indiában nyitotta a Woh Ladki Jo című dallal, idén pedig nem volt olyan koncertje, ahol kimaradt volna ez a különleges tisztelgés, sőt, több helyen magát az eredeti előadót is sikerült megnyernie egy közös duett erejére. A teljesség igénye nélkül feldolgozta már az AC/DC, Natalia Imbruglia, Kylie Minogue, Troye Sivan, Vance Joy, az INXS, a Tame Impala, Manu Chao és a Daft Punk szerzeményeit is, sőt, a 99 Lufballons című dalt eredeti nyelven, németül énekelte.

Az európai koncertek felé még hátra van, így kíváncsian várjuk, mihez nyúl majd például Hollandiában, Csehországban vagy Írországban, mindenesetre addig is itt bele lehet lesni néhány eddigi performanszába: