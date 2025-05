Huszonnégy nap és számos emlékezetes produkció után véget ér a 2025-ös Ki Mit Tube. Magyarország legnagyobb online tehetségkutató- és videóversenyének döntőjébe összesen 9 produkció jutott be, amelyek közül ma a 18.55-től kezdődő élő adásban eldől, ki viszi haza a formabontó verseny főnyereményét. A finálé élő közvetítése itt érhető el, a Ki Mit Tube YouTube-csatornáján.

A produkciókat a 9 tagú szakmai zsűri értékelte a verseny aktív időszaka alatt, akik kiválasztottjaiknak a minap készítettek mentor videókat is, melyekben jó tanácsokkal látták el a versenyzőket a döntőt illetően. A versenyzők ezek alapján készítenek egy újabb videót, melyet ma este élőben mutatnak majd be.

Tarts velünk Te is, és tudd meg kik lesznek a Ki Mit Tube győztesei! A műsorvezető Puskás-Dallos Peti lesz.

A TOP 9 versenyző – azaz Adel Fuzik Design, Nikosz, Pintér Liló, Olescher Domonkos, Made in B km.: Vampire, Stulili, DearLordBenny, Vanda és Gucsi x Eg – már dolgozik a döntős produkcióján Minden ami TE vagy témában – az oldalon a mentorvideók mellett hamarosan a behind the scenes anyagokat is megnézhetitek!