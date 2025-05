Ettől is olyan erős a házasságuk.

A napokban jelent meg Puskás-Dallos Bogi Lelkizünk című podcastjének legújabb epizódja, melyben az alap csapat, azaz Lábas Viki, Gáspár Kata és Rácz-Gyuricza Dóra azt vesézték ki az énekesnővel, hogy vajon mennyire öli meg a vágyat egy párkapcsolatban, ha a férfi rendszeresen smink nélkül, kócosan, melegítőben látja otthon a párját. Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra az adásban elmondta, neki elképzelése van arról, hogy mivel lehet megőrizni a tüzet egy házasságban.

Mint mondja, fontosnak tartja, hogy mindennap szép ruhában, csinosan, nőiesen várja haza munkából érkező párját.

„Nyilván én túlteljesítem ezt a dolgot, de én szeretem, ha a férjem hazaér és ha rám néz, arra gondol, hogy na ő az enyém. Ritkán találkozunk, mármint nem az van, hogy együtt vagyunk egész nap és hogyha én szétfolynék otthon mindig, akkor csak úgy látna, hogy szét vagyok folyva, mert ugye mindig csak akkor jön haza, mikor este már mindennek vége, már lenyomtuk a napot. Szóval én általában akkor is megvárom őt szépen felöltözve és az összes, ronda, lyukas, foltos pizsamámat is kidobtam.

És szép pizsamáim vannak és szép otthonkáim és igen, nekem is van melegítőm, de az egy szép melegítő és nem egy zsírfoltos, kicsit hipós. Olyanjaim is voltak, csak azoktól megváltam, mert én szeretem ő benne látni azt a tekintetet. Ő nem a szavak embere, de azért látom, amikor vizslat és vizsgálgat. Szóval, nekem ez imponál és én ezt szeretném fenntartani, és ezzel azt is sugallom, hogy ezt várom el tőle is