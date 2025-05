A vietnámi férfinek későn esett le, hogy a hollywoodi színésznő mellett ült.

Fotó: YouTube

Egy vietnámi utazó vlogger, Khoa Pug a napokban Japánban járt egy étteremben, ahonnan a korábbi tartalmaihoz hasonlóan szintén egy kóstolós videóval jelentkezett. A 32 éves youtuber gondosan ügyelt arra, hogy minden ételről kifogástalan felvételt készítsen, miközben falatozott, és véleményét is mondott a sushiról. Ebbe végül a tartalomgyártó olyannyira belemerült, hogy egy dolog elkerülte a figyelmét: pontosabban az, hogy egy Oscar-díjas színésznő mellett ült.

Mint az a vlogban is látható, Pug jóformán rá sem hederített a mellette ülő Natalie Portmanre, aki egy ponton bele is mosolygott a férfi kamerájába. A jelek szerint csak utólag jött rá arra, hogy a Fekete hattyú című film sztárját is felvette, hiszen videója címében már szerepel az is, hogy egy Oscar-díjas hollywoodi színésznővel evett együtt.

2023-ban hasonló helyzetbe került egy bolttulajdonos is, akinek üzletébe váratlanul egy olyan férfi toppant be, aki a megszólalásig hasonlított Nicolas Cage amerikai színészre. A tulaj meg is jegyezte a vásárlójának, hogy nagyon hasonlít a filmsztárra – nem sokkal később le is verte a víz, hiszen leesett neki, hogy nem egy hasonmás, hanem éppen maga Nicolas Cage áll előtte.

Pug videója már átlépte az 1,2 milliós megtekintést.

(via Unilad)