Keveházi Gábor 19 éves lánya úgy döntött, lemond a modellkarrierről a Next Top Model Hungary című műsort követően.

Fotó: TV2

Keveházi Gábor és Fábián Anita lányát, Keveházi Lilit a 2024-es Next Top Model Hungary című modellversenynek köszönhetően ismerhette meg jobban az ország. A 19 éves lány – aki elmondása szerint azért jelentkezett a műsorba, hogy bebizonyíthassa édesapjának, hogy többre hivatott, mint gondolja róla – nagy bizonyítási vágyat érzett, amikor bejutott a legszebb 16 lány közé, ám végül a második adásban kiesett. Bár a zsűri visszahozta a versenybe, hogy újra bizonyíthasson, Keveházi azonban másodjára is kiesett.

Bár a fiatal szépség csalódottan távozott a műsorból, mostanra másképp látja a helyzetet, sőt, úgy döntött, lemond a modellkarrierről.

„Több lánnyal is beszéltem, és hasonló hatással volt rájuk a műsor, mint rám. Én kiábrándultam a mo­dell­ke­dés­ből. Abból a szempontból jó volt, hogy beláttam a kulisszái mögé, és rájöttem: ez nem én vagyok” – mesélte Kevehézi Lili, aki ugyanakkor elvállalja, ha reklámfilmre vagy influenszermunkára kérik fel.

„Rájöttem, hogy egy visszahúzódó mérnök informatikus vagyok, készülök a félévi vizsgáimra” – osztotta meg hot! magazinnak a Next Top Model Hungary egykori szereplője, akit a Bors idézett. Mint mondja, inkább az agyát kamatoztatja: jelenleg a Gábor Dénes Egyetem másodéves hallgatója, a kifutó helyett pedig a mobiljáték-tervezés körül forognak a gondolatai.

Keveházi és a Dél-Afrikába visszatérő Naledi Ncube ráadásul egy alapítványt is létrehozott, a saját önmegvalósításukon dolgoznak.

„Naledi szép is és okos is, jóra használja. És én is inkább az agyamat kamatoztatom.”