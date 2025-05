Bár humoristakarrierje már kétezres évek eleje óta tart, Kovács András Pétert elmondása szerint máig meglepi, ha felismerik az utcán. A hazai stand-up ikonikus arca azonban közös fotókra már nemet mond; ezt szabályt a családja érdekében hozta meg. A humorista három gyermeke legalábbis a legkevésbé sem örül annak, amikor megállítják egy közös képre.

„Meglepődök most is, hogy megismernek, kedvesek velem, köszönnek, pedig én csak csendben el akarok ketyegni a kis gondolataimmal” – fogalmazott a Karinthy-gyűrűs humorista az Erdély TV műsorában, hozzátéve:

„Még ma is zavarba jövök, ha leszólítanak az utcán, ráadásul a három gyermekem fintorogva arrébb áll, amikor fotót kérnek tőlem. Ez szívfacsaró érzés, és abba is hagytam, sok embernek mondtam nemet emiatt, hogy ne haragudjatok, most a gyerekeimmel vagyok. A feleségemre való tekintettel pedig már mellőzöm a családi sztorikat a fellépéseimen” – idézte a Blikk Kovács András Pétert.