Büszkén vállalja, hogy öregszik.

Kim Alexis nagy szószólója annak, hogy a szépség belülről fakad; igaz, vonzó vonásai miatt ő volt az egyik legismertebb sztármodell a '80-as években. A New York-i szőkeség gyakran szerepelt címlapon, köztük a Sports Illustrated bikinis újság vagy a Vogue magazin borítóján, de a Gucci és a Ralph Lauren kifutóján is vonult. Most 64 éves, de nem tűnt el teljesen a nyilvánosság elől: legutóbb a Daily Mail című lap írt róla, amiért büszkén vállalja és elfogadja a korral járó változásokat.

A 64 éves modell őszintén vallott arról, nagy volt a nyomás rajta, hogy természetesen öregedjen meg, megőrizve szépségét, ám mára megtanulta elfogadni az idő múlását.

„Az öregedés elkerülhetetlen. Úgy gondolom, el kell engednünk azt, amit nem tudunk befolyásolni, ezekkel a dolgokkal meg kell békélni. Hiszem, hogy a szépség belülről fakad, az elfogadás érzéséből, és abból a tudatból, hogy értékes ember vagy. (...) Nagy a nyomás amiatt, hogy fiatalok és szépek maradjunk, de az öregedést nem lehet elkerülni. Amit tehetünk az az, hogy kívül-belül gondoskodunk magunkról. A szépség nem csak a bőrről és a sminkről szól. Hanem a békéről, a boldogságról, és arról, hogyan mutatkozunk a nagyvilágban. Ettől ragyog igazán az ember!” – magyarázta Alexis, aki három gyermek büszke édesanyjaként ma már inkább távol tartja magát a rivaldafénytől.

Kim Alexis jelenleg Arizonában él, és így néz ki most:

„Az emberek azt akarják, hogy továbbra is úgy nézzünk ki, mint fiatalabb korunkban. Nem öregedhetünk meg. Ez nem igazságos” – mondta korábban Alexis.