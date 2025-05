Medveczky Balázs a cselszövő magyar nagyurat, Újlaki Miklóst formálta meg a Hunyadi című sorozatban, bőven ki is jutott a fizikai megpróbáltatásokból a fiatal színésznek. Folyamatos koncentrációját nem csupán a csatajelenetek igényelték, hanem azok az elsőre kellemesnek tűnő jelenetek is, mint a lakomák. A színész úgy meséli, az egyik, Fekete Ernővel rögzített rész különösen emlékezetes maradt a számára, főleg, hogy azzal evőrekordot döntött.

Reggel 8 órától délig tartott annak a közös jelenetünknek a felvétele, amiben én végig csirkét ettem. Bár mondták, hogy félretehetem a falatokat, majd mindig hoznak újat, de én mondtam, nem kell és csak ettem tovább. Akkor is, amikor vett a kamera meg az átállások alatt is. Több mint 10 combot elfogyasztottam, ami jól is esett