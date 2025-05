Jakupcsek Gabriella három gyermekes édesanya, sőt, már büszke nagymama is. A Szülőszoba – Sztármamik podcastben Szulák Andreának elárulta, eléggé hamar várandós lett legidősebb fiával.

„Egész egyszerűen beleszerettem Máté Gáborba, és három hónap múlva terhes voltam. Tehát ennyi. Nem volt itt gondolkodás, meg családtervezés, meg CSOK ”– kezdte nevetve Jakupcsek Gabriella, aki felidézte édesanyja reakcióját is.

„Nagyon fiatal voltam. Húszéves. Anyukám rosszul is volt, amikor megtudta, hogy az egyetem első évében terhes lettem. Azt mondta, nem vagyok normális. Majd utána a diplomaosztás után újból… És akkor megint azt mondta, hogy nem vagyok normális.”

Mint mondta, tudta, hogy gyermekei bölcsödébe, óvodába járhatnak, de 50 évesen nyugdíjba ment szüleire is számíthat, így nem aggódott azon, mi lesz majd a kicsikkel.

„Vagánynak éreztem magam, hogy én ezt be merem vállalni húszévesen. Az évfolyamomon is az egyetlen voltam, akinek gyereke született.”

Persze most, hogy új kapcsolatából született lánya, a 16 éves Emma is hamarosan ebbe a korba lép, a tévés megérti édesanyja félelmét - elismerte, ő is hasonlóan reagálna, ha 4 év múlva legkisebb gyermeke is gólyahírrel állna elé.

