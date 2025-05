Aurelio lassan már egy éve szabadult a börtönből, hazatérve pedig rögtön apaként kellett bizonyítson, hisz amíg raboskodott, addig megszületett a kislánya, Szofi. Az eredeti börtönbüntetés másodfokon 3 év és 5 hónap volt, de jó magaviselete miatt engedményt kapott. Büntetése maradékát reintegrációs őrizetben tölthette a bajai otthonában, ahol először találkozhatott személyesen a gyermekével az egykori villalakó. Bár a lábbilincs három és fél hónap múlva lekerült a lábáról, feltételesen volt szabadlábon, egészen május 27. éjfélig.

„Két év börtön, plusz három és fél hónap háziőrizet és még mindehhez a másfél év feltételes. De én 2018 óta konkrétan eszem az ideget minden nap, azóta, amióta elkezdődött a bírósági tárgyalás. Tehát én nem egy 2-3 éves időszakon vagyok túl, hanem 7 éve tart, senkinek nem kívánom azt az ideget, amit átéltem ebben a 7 évben. Hogy én ettől a tehertől végre megszabadulok, az egyszerűen elmondhatatlan!” – magyarázta a Borsnak A Nagy Duett ezüstérmese, aki még fel sem tudta dolgozni, hogy életének ezen korszaka tényleg lezárult.

Életem legnehezebb 7 éve volt, az biztos. Mert az ember mitől fél a legjobban? Attól, hogy mindent elveszít, ami, aki fontos számára. Mert addig, amíg van, fel sem fogja, milyen fontos a család, barátok és a szabadság, hogy azt eszem-iszom, azt nézek a tévében, amit akarok... Konkrétan nem is egy kő, hanem egy hatalmas szikla esik most le szívemről! Most is, ahogy beszélek róla, összeszűkül a gyomrom! Mert, amikor ez elkezdődött, tényleg azt éreztem, ennek soha sem lesz vége, és most itt vagyok, szabadon!