Repkedtek a milliós ajánlatok a Barátok közt egykori sztárjának karkötőjéért, aki elárulta, mire költi a pénzt, amit az ékszerért kapott.

A Kincsvadászok VIP vasárnap esti adásában a Barátok közt Magdi anyusa, Fodor Zsóka lepte meg a műkereskedőket: egy különleges történettel bíró arany karkötőt kínált licitre, aminek álomárát határozottan 2,1 millió forintra tette. A színésznő a 100 éves ékszerről elmondta: a Németországba kitelepült keresztanyjához köthető, akinek annak idején zálogháza volt a férjével, a 8,89 deka súlyú karkötő onnan került hozzá.

Bár a 83 éves színésznő abban reménykedett, hogy dr. Katona Szandra szeret bele az 1920-as évekbeli német arany zsuzsu karkötőbe annyira, hogy megveszi azt, a legnagyobb ajánlatot mégsem tőle, hanem Molnár Viktortól kapta: 1,8 millió forintot ajánlott az ékszerért, amibe Fodor Zsóka végül belement. Így lett ez a Kincsvadászok történetének egyik legdrágábban gazdát cserélő kincse – pontosabban a műkereskedelmi műsor történetének második legmagasabb áron elkelt tárgya.

Fodor Zsóka a forgatás után a Borsnak mesélte el, mire szánja az 1,8 millió forintot, amit kapott.

Egyedül élek, akinek van férje, gyereke, számíthat arra, hogy ha megöregszik, ellátja. Én erre nem számíthatok. Úgyhogy szép lassan, amim még van, pénzzé váltom az öregségemre. Meg ugye világutazó vagyok, amíg sok pénzem volt, volt a sorozat, sok előadásom volt, addig mindig utaztam. De már nincs annyi pénzem, két lakást tartok fent, persze én vállaltam, mert játszom Pécsett és dolgozom Budapesten is. De mennek ki a darabjaim, kevés a nyugdíjam, de azért most befizettem egy törökországi utazásra, mert imádom a tengert, és nagyon régen voltam. De el kell mondjam, még a Kincsvadászokban kapott pénznél is sokkal többet ért az élmény, hogy ott lehettem, ráadásul nyertem egy barátot!