2008-ban ért véget utolsó kapcsolata.

Tarján Zsófi őszintén mesélt magánéletéről Ábel Anitának az Egy ritmusban podcast legújabb epizódjában. Mint kiderült, az énekesnő, aki már gyerekként is különcnek számított, ám osztálytársnői kritikái sosem hatották meg.

„Amikor egy férfi kritizál, akkor teljesen össze tudok törni, mert akkor azt érzem, engem nem akar senki sem, vége az életemnek. Amikor egy nő kritizál, azt megszoktam” – kezdte, hozzátéve: az ismerkedés sem megy egyszerűen a számára.

„Tizenöt éve egyedül élek. Itt egy olyan dolgot is hozzá szeretnék tenni, hogy én néha tényleg azt élem meg, hogy ez lesz, és nem véletlenül vagyok egyedül. Nem véletlenül nem merek kimenni helyekre lelkileg, mert azt érzem, ez nekem sok. A világ sok. Jobban megéri otthon önművelődéssel foglalkozni, mint hogy kimenjek egy cápákkal teli közegbe, ahol sérülhetek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez a felfogás is rossz. Csak egyrészről kényelmes a saját komfortzónánkban lenni, mert a magány is lehet komfortzóna és biztonságos, ahogy a negativitás is.”

Ennek ellenére persze foglalkoztatja Tarjánt az igaz társ gondolata, de görcsösen nem ragaszkodik a társadalmi ideálokhoz.

„Nagyon furcsán csapódik le az embereknél, hogy tizenöt éve… Nem, utána számoltam, 2008 óta, tehát tizenhét éve szingli vagyok, és ezt nem bántam meg.

Sokkal többet tudtam tanulni, mintha átverem magam egy rossz kapcsolattal.

Ha majd lesz egy párkapcsolat az életemben, abba úgy fogok belépni, hogy tapasztaltam egy csomó mindent, több szakmát is elsajátítottam, és sokkal jobban ismerem magam” – idézte szavait a Story.hu.