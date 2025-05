Pedro Pascal és Bella Ramsey így sem szomorkodhat.

Alig kezdődött el, de a hetedik epizóddal máris véget ért a The Last of Us második évada, amely igencsak megosztóra sikerült, akárcsak az alapjául szolgáló videójáték a megjelenésekor. Lapunknak az HBO Max-os sorozatban rendezőként és íróként is közreműködő Neil Druckmann elárulta, hogy mindezt nem bánja, hiszen egy művészeti alkotás gyakran képes arra, hogy megossza közönséget. Mindazonáltal a kreatív folyamatban ez nem befolyásolhatja a készítőket, így kompromisszumokat ezúttal sem hoztak meg pusztán a nézők kedvéért.

Mint azonban a Variety jelentéséből kiderült, a szezonzáró rész 3,7 millió megtekintést hozott az összes platformon, ami azt jelenti, hogy 30 százalékkal kevesebben nézték meg, mint az évad első részét áprilisban. A nagyfokú nézettségcsökkenés hátterében több minden állhat, hiszen a második évad története hamar sötét hangnemre vált, de összességében még így is jobban teljesített, mint az első. Ellie bosszúhadjáratára eddig részenként átlagosan 37 millió néző volt kíváncsi, míg Joel gyerekszállító küldetése anno átlag 32 millió nézőt hozott epizódonként és 90 nap elteltével – írja az IGN. A széria kapcsán már azt is tudhatjuk, hogy érkezni fog a harmadik évad.