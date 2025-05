Kissé elvitték a fókuszt a bajnoki címről döntő Győr elleni Fradi-meccsről.

Nem mindennapi módon, az M4Sport élő közvetítéséből derült fény arra, hogy Kubatov Gábornak új párja van. A kamera ugyanis az ETO FC Győr–Ferencváros-mérkőzésen a Fradi második gólja után a focicsapat elnökét mutatta, aki az 53. percben magához ölelt, majd homlokon is csókolt egy szőke nőt.

Mint kiderült, a hölgy nem más, mint Borzi Vivien fotós. Az influenszerként és festőként is ténykedő 38 éves fotós, akit az Instagramon több mint 200 ezren követnek, az utóbbi időben több alkalommal is posztolt a Fradi VIP-ből, ám az csak most derült ki, hogy Kubatov miatt – írja az nlc.hu.

Kubatov Gábor és Borzi Vivien az M4Sport élő közvetítésén

A Fradi elnökének magánéletéről nem sokat lehet tudni. A háromgyerekes édesapa februárban hozta nyilvánosságra, hogy titokban elvált.

„Sosem a nyilvánosság előtt éltem a magánéletemet. Nem magam miatt, hanem a családom védelmében tettem ezt. Valóban elváltam, amire nem vagyok büszke, és most egy nagyon-nagyon nehéz időszakot élek meg. De erről nem szeretnék többet mondani. A valós anyagi helyzetem mindig transzparens volt, és az is lesz, a vagyonnyilatkozataimból minden kiderül, az is, hogy folyamatban van a vagyonmegosztás” – nyilatkozta korábban az Indexnek Kubatov.

Borzi Vivien, akit a hazai hírességek egyik kedvenc fotósának tartanak, maga is túl van egy váláson. Szabó Lionellel köttetett házassága évekkel ezelőtt ért véget. Nem tagadta, mennyire megviselték a történtek. Egy közös gyermekük született: Glória már 6 éves.

A Ferencváros egyébként zsinórban a hetedik bajnoki címét szerezte meg Győrben az OTP Bank Liga zárófordulójának szombati játéknapján. A labdarúgócsapatnak összességében ez a 36. bajnoki címe.