Bár nem mostanra tervezték a családbővítést, mégis boldogok. A baba miatt nemrég az esküvőre is sor került titokban.

Fotó: RTL

Pesák Ádám és felesége, Ildikó a Best magazin címlapján, egy soha korábban nem látott esküvői fotóval újságolták el, hogy úton van első közös gyermekük. A Barátok közt és a Gólkirályság színésze május elején vette feleségül a táncművészt, akivel 2023 eleje óta alkot egy párt. Szűk körű esküvőjüket Kiskunlacházán tartották, ám az csak most derült ki, hogy azért kerítettek sort a tervezettnél hamarabb a ceremóniára, mert a táncművész gyermeket vár.

Mint mesélték, az esküvőn, amelyet két hónap alatt szerveztek meg, mindenki aggódott a menyasszonyért, aki kisfiút hord a szíve alatt, és aki már a várandóssága felénél jár.

„Kissé hátra is dőltem az eljegyzés után. Éltük tovább a nyugodt kis életünket, majd egyszer csak megtudtuk, hogy az ötéves tervünk lerövidült... ugyanis összejött a baba! Igaz, nem mostanra terveztük, de nagyon örültünk a hírnek. És ugye, az is egyértelművé vált, hogy esküvőt kell szerveznünk. (...) A buli ezután kezdődött el, ami igazából egy »minden egyben buli« volt, hiszen nem csak az esküvőnket ünnepeltük: egyszerre volt ez szimbolikus lakásavató és babaváró is, ahol rappeltem is, méghozzá Eminemtől a Lose Yourselfet. Az volt a nyitószámom” – mesélte a Madách Színház állandó szereplője a Bestnek, akinek életében felgyorsultak a dolgok, hiszen csak augusztusban költözött össze szerelmével.