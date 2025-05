Egy orosz tartalomgyártó állítja: a magyar modell képes háttérbe szorítani másokat, ha a vörös szőnyeges pózolásról van szó.

A napokban ért véget a 78. cannes-i filmfesztivál, melynek szervezői a vörös szőnyeges bevonulások előtt sokak nagy meglepetésére új öltözködési szabályokat hoztak: betiltották a meztelenruhát, de a túlméretezett ruhaköltemények – különösen a hosszú uszállyal ellátott darabok – sem voltak engedélyezettek. Sokan mégis megtalálták a kiskaput, s mint ahogy az lenni szokott, a filmes világ krémje nemcsak a vásznon brillírozott, de a kamerák kereszttüzében is. Erről mesélt a közösségi oldalán például az orosz influenszer, Polina Nioly Pushkareva is: a 28 éves tartalomgyártó, színésznő több videót is posztolt arról, hogyan készült, majd pózolt az előre begyakorolt mozdulatokkal a cannes-i filmfesztiválon.

A minap az egyik ilyen tartalomban elárulta: a sztárok versenyeznek egymással a figyelemért. A tavalyi rendezvényen állítása szerint Palvin Barbarára orrolt meg, miután az Egyesült Államokban élő magyar modell ellopta a rivaldafényt.

„A celebek világában olyan fontosnak tartanak, amilyen nagy csapat dolgozik neked. A cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén minden hírességnek van egy 5-től 20 főig terjedő csapata. Nekem van videósom, sminkesem, stylistom és asszisztensem, egy kis csapatot alkotunk. És azok a celebek, akiknek nagyobb a stábja, azt hiszik, hogy sokkal fontosabbak, mint az, akinek nem dolgozik annyi ember. A cannes-i filmfesztiválon a vörös szőnyeges pózolás előtt, mint sztárról készülnek fotók a lépcsőnél. Mindenki sorban áll ezért a stábjával. Tavaly Palvin Barbarával volt problémánk, miután az ő csapata úgy gondolta, hogy Palvin sokkal fontosabb, mint bárki más. Kérték, hogy mindenki vonuljon félre, majd beelőztek mindenkit, de semmit nem lehet ez ellen tenni, mert neki 20 embere van, nekem meg 4” – fejtette ki videójában Polina Nioly Pushkareva, jóllehet a történtekről felvételt már nem tudott mutatni. Palvin Barbara egyelőre nem reagált az orosz modell vádjára.