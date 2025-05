Mostanra bejárta az internetet annak a kutyának a története, amelyet néhány évvel ezelőtt különös kegyetlenséggel hagytak magára az út szélén. A Jack Russell-terrier keverék kutyusnak nem sok esélye volt a túlélésre, ugyanis egy lezárt dobozban tették ki egy forró nyári napon, 2022 júliusában, ám valaki végül mégis a segítségére sietett.

Az Elko névre hallgató eb akkor egy Los Angeles-i menhelyre került, ahol nem sokáig tartózkodott. Gondozói legnagyobb örömére már 2022 szeptemberében gazdára talált, a 28 éves William Atek személyében pedig talán jobb gazdit is kapott, mint amiben a vele történtek fényében reménykedhetett. A férfi ugyanis azt követően, hogy első látásra megszerette Elkót, olyan életet biztosított neki, amit sokan irigyelnek.

Az örökbefogadást követően Kalifornia államból Michiganbe költöztek, de a keverék kutyust nem viselte meg a repülőút. Mivel Ateknek akkor már tervben volt egy thaiföldi utazás is, úgy döntött, megszervezi az utat úgy, hogy Elko is vele tarthasson, hiszen nem tudta elképzelni, hogy magára hagyja az ebet. 2023 márciusában meg is ejtették thaiföldi útjukat – összesen három hónapot töltöttek ott –, ami olyan jól sikerült, hogy azóta jóformán meg sem álltak. Már több mint 20 országban jártak együtt: megfordultak például Franciaországban, Törökországban, Portugáliában, Svájcban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban és Ausztriában is, utazásaikat pedig végigdokumentálják.

„Elkóval utazni sokkal izgalmasabb és sokkal több értelme van, mint egyedül. Az szóba sem jöhet, hogy magára hagyjam őt. Igaz, ezek az utak némi kihívással járnak” – ismerte be a férfi, aki azért tud ennyi időt utazásra szánni, mert saját vállalkozását távmunkában is tudja irányítani. Eredeti munkahelyén – informatikai és tech területen dolgozott – 2023 januárjában mondott fel. Ezt követően indította e-kereskedelmi vállalkozását, ami lehetővé teszi, hogy megmutathassa mentett kedvencének a világot, amiben párja, Heather Borngesser is partner.

(via Newsweek)