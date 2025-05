A lemezlovas nem csak a genetikának köszönheti a bomba formáját.

Fotó: RTL

Voksán Virág két gyermek büszke édesanyja: Beni hat-, Vivi pedig négyéves, akiknek nevelése mellett arra is szán időt, hogy formában tartsa magát. A lemezlovas azt mondja, soha nem érezte ilyen jól magát a bőrében, mint most, ebben pedig az is segített, hogy hajszínt váltott. A hosszú sötét tincseit 20 év után már nem érezte önazonosnak, ezért kiszőkítette a haját, amiről úgy gondolja, sokat dob a megítélésén, ráadásul a szőke nős viccek sem zavarják. A korábbi playmate minderről a Fókusz riportjában mesélt, miközben egy fehérneműs fotózáson vett részt.

Voksán Virág kiemelte: a hétköznapokban ő is az átlagos anyukák táborát erősíti, nem néz ki mindig úgy, mintha egy magazin címlapjáról lépett volna le.

„Sokszor megyek smink nélkül a gyerekekért az oviba, de bevásárolni is simán megyek smink nélkül. És igen: azért nem mindennap mosom a hajam, szóval van, hogy egy kicsit olajos a töve, de megvan, melyik az a frizura, amit úgy ki tudok alakítani, hogy ne látszódjon – szorosan copfba fogom, kicsit ráwacxolok –, illetve szárazsamponnal is tudok javítani a helyzeten” – árulta el az édesanya, aki az elmúlt években belátta, hogy az edzés önmagában nem elég ahhoz, hogy fitt legyen: elmondása szerint változtatnia kellett az étkezésén, mert ha nem figyel, könnyen felszaladnak rá a kilók.

„Mindig nagyon egészségesen és egészségtudatosan éltem, de azért a csoki mindig is nagy szenvedélyem volt. Bár az életem része maradt, de drasztikusan visszavettem: amíg eddig mindennap ebéd után egy kis csokit vagy bonbont ettem, azt most már teljesen elhagytam. Helyette inkább szőlőt eszek, vagy valamilyen gyümölcsöt, a mangót például imádom felkockázva, desszert gyanánt. Heti maximum egyszer eszek csokit” – részletezte Voksán, aki napi 2-3 liter vízre esküszik, hasizmát pedig a pilatesnek köszönheti, de nyirokmasszázsra és spinningre is jár. Mindemellett öt kutyáról is gondoskodik a mindennapokban; neki az az igazi 'énidő', amikor kedvenceivel leülhet sorozatot nézni.