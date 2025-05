Egy hónap múlva kiderül, ki lesz majd Miss World Hungary.

Fotó: Miss World Hungary

Szerda este kiderült, kik jutottak idén a Magyarország Szépe döntőjébe. A verseny fináléjába ezúttal is 20 lány került, akiket már a verseny oldalán is meg lehet tekinteni, a listában pedig egy ismerős arccal is találkozhatunk:

Moritz Anatasiával, aki a Next Top Model Hungary című műsorban próbált szerencsét tavaly.

A most 20 éves lány akkor a verseny feléig jutott, végül egy ausztriai, extrém időjárással dacoló fordulót követően kellett búcsúznia a versenytől.

A Miss World hazai kvalifikációs versenyét június 22-én rendezik meg, a győztes pedig jövőre képviselheti Magyarországot a világversenyen. Tavaly Katzenbach Andrea fejére került a korona, aki jelenleg épp Indiában van, a verseny döntőjében.