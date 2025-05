Több mint húsz éve él boldog házasságban.

A Kincsvadászok kereskedője, dr. Katona Szandra gyerekként a szünidőket és a hétvégéket Magyarpolányban, de az év nagy részét Ajkán töltötte. Középiskolai tanulmányait is utóbbi városban végezte, 16 évesen itt ismerte meg a jövendőbelijét, Tamást is. Miután Katona elvégezte a jogi egyetemet, össze is házasodtak. Ennek 23 éve, a fiuk, Marci is már 14 éves. Családi életéről ezúttal a Best magazinnak mesélt.

„Tamással még csak úgymond jártunk, amikor elmentünk együtt Magyarpolányba. Annyira elvarázsolta ez a gyönyörű kis falu, hogy azt mondta: »Szeretnék majd itt élni veled!« A kívánsága megvalósult” – mondta a kereskedő, aki férjével ugyanazokat az értékeket tartják fontosnak:

Manapság előbbre jutni csak sok munkával, szeretettel, lelkesedéssel, szenvedéllyel lehet. Én csapatjátékos vagyok, jól tudok alkalmazkodni. Csak csapatban tudok gondolkodni, együttműködni, és bármikor képes vagyok lemondani a másik javára. Soha nem voltam törtető típus, a férjem pontosan olyan, mint én vagyok. Marci is ilyen, biztos vagyok benne, hogy marad is ilyennek

– idézte a Story dr. Katona Szandrát.