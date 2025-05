Pedig, mint mondta, akkor éppen nem voltak olyan jóban egymással.

Már kilenc éve, hogy visszaköltözött Mallorcáról Magyarországra Marsi Anikó és Palik László. A sztárpár anno gyermekeik magánélete, valamint idősebbik fiuk, Vilmos légúti betegsége miatt tette át a székhelyét a jóval kedvezőbb, mediterrán éghajlatú Spanyolországba, 2016-ban azonban visszatért – méghozzá Gönczi Gábornak hála.

„Azért jöttünk haza, mert kaptam egy telefont, Gönczi Gábor hívott fel. Ez már egy csapatmunka volt, Szalai Viviennek jutott eszébe, aki a hírigazgatója a TV2-nek, hogy mi lenne, ha aktiválnánk azt a nőt. Azért szeretem ezt elmesélni, mert én innentől kezdve ezért életem végéig hálás leszek” – kezdte a TV2 Titkok Ramónával című műsorban Marsi, aki nehezen élte meg a szakmájától távol töltött éveket, nagyon szeretett volna ugyanis dolgozni. Ő akkor már tudta, hogy társa az RTL-től a konkurens csatornához igazolt, és nem is értette elsőre, ráadásul a híváshoz is kissé szkeptikusan állt.

„Azt hittem, hogy békülni akar – nem békülni akart. Éppen nem voltunk olyan jóban egymással. Megkérdeztem tőle, mondta, hogy majd azt is, de most nem ezért hívott, és majd megtenné azokat a lépéseket is, csak most először ezt gyorsan beszéljük meg. Ez egy életmentő telefonhívás volt. Ha azt ajánlották volna fel, hogy jöjjek el a TV2-höz, és lapozgassak francia könyveket, és ezért nem fizetnek semmit, akkor is azt mondtam volna, hogy jó” – folytatta a tévés, akinek ekkor kissé kaotikussá vált az élete, hiszen míg őt a munka Budapesthez kötötte, fiai Mallorcán jártak iskolába, férje pedig később Dominikán forgatta az Exatlont.

„Ebből toltuk egy fél évet, és akkor döntöttük el, hogy elég, ezt nem lehet tovább csinálni.”