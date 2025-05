Nem tagadja, kihívások elé állította a szülői szerep.

Nagyot fordult a világ a Follow The Flow frontemberével, Szakács Gergővel, akinek kisfia nemrég lett egyéves. Az énekes öröme ugyan határtalan, ám nem tagadja: szülőként más ritmusra váltott az élete, melybe nemcsak gyermeke érkezése hozott nagy változást, hanem az is, hogy kiköltöztek a városból. Majd egy sérülés is felforgatta az életét.

„Pont azért van most ennyi dolog zeneileg, mert az elmúlt egy évben szinte semmi nem történt ezen a fronton. Ez azért van, mert nekem közben született egy kisfiam, ami nagyon elvette az energiámat az alkotói dolgoktól. Egy pár hónappal ezelőtt sikerült újra felvenni a fonalat a fiúkkal és elkezdtünk új dalokon dolgozni” – árulta el a Hazai Slágerben az énekes, aki bár nem panaszkodik, kihívásokkal teli időszakot tud maga mögött.

„Biztosan egyénfüggő, hogy – attól függően, hogy ki, hogy alkotott – miként befolyásolja ez az új élethelyzet.

Nekem nagyon masszívan belemarkolt az identitásomba, hiszen fel kellett nőni. Újra kellett magamat definiálnom, megkeresni azt, hogy ki vagyok én. Így tudtam újra elkezdeni egyáltalán írni. A színpadon teljesen önazonos vagyok, ha én változom a magánéletemben, akkor a színpadi énem is kénytelen változni. Ez nálam közel egy év alatt zajlott le. Elköltöztünk az erdő szélére a belvárosból, eltört a lábam, meghíztam 120 kilóra, teljes felfordulás volt. Most már ledobtam egy húszast, kezd minden visszatérni a régibe

– mondta az előadó, aki mindezek ellenére szerencsésnek érzi magát.

„Ezek nem panaszkodások, semmilyen szinten. Inkább pont, hogy szerencsés vagyok, hogy például nincsen irodám és otthon dolgozhatok. Azt tapasztaljuk, hogy minden hétről-hétre könnyebb. Ez a 'kisgyerek, kis gond, nagy gyerek nagy gond' mondás gyakran elhangzik nálunk mostanában. Biztos, hogy lesznek még nagyon nehéz pillanatok, de önmagában az, hogy a gyerek már tud kommunikálni, ki tudja magát fejezni, el tudja mondani, hogy mi baja van és önállóan tud enni, helyzetet változtatni, az már csodás” – tette hozzá az apaság kapcsán Szakács Gergő