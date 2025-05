Több tízezer ember örült együtt a kismamával.

New Jersey-be ért Beyoncé Cowboy Carter turnéjával, amelyen pár hete maga Meghan Markle és Harry herceg is részt vett. Az énekesnő öt show-t is lenyomott a kelet-amerikai nagyvárosban, a negyedik koncertet azonban egy szokatlan elem is színesítette:

Beyoncé fedte fel egy rajongója születendő babájának nemét.

A popdíva a nézők között szúrta ki az őt erre kérő feliratot, sokak meglepetésére pedig készségesen eleget is tett a feladatnak – miután kis türelmet kért az átöltözéséhez, visszatérve a színpadra kérte a valószínűleg nőgyógyász által bekészített borítékot.

Bár mikrofonnal a kezében kicsit meggyűlt a baja a lap felnyitásával, végül hatalmas mosollyal jelentette ki, a nézők között bulizó kismama egy fiút, azaz stílusosan egy cowboy-t hord a szíve alatt. A teli stadionban közel 50 ezer ember ünnepelt együtt a gyermekáldás elé néző hölggyel, a jelenetről készült videók pedig bejárták azóta a közösségi médiát:

Isten áldjon titeket! Gratulálok! Köszönöm, hogy a részese lehettem ennek

– mondta az énekesnő, szavait pedig hatalmas tapsvihar követte.