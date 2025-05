Nincs menekvés a múlt elől, több celebnél is elszakad a cérna az exe miatt.

Június 18-án érkezik az RTL+ Premium streaming platformra az Exek csatája című reality, melyben egykori szerelmespárok szállnak versenybe a 40 milliós fődíjért. Ehhez azonban túl kell lépniük a múltbeli sérelmeken és együtt is kell működniük, ami az első előzetes tanúsága szerint nem is ment olyan egyszerűen.

A reality-t egy festői birtokon forgatták, ahol az exeknek a hálószobájuk is újra közös volt, de a játékok során is elkerülhetetlennek bizonyult, hogy feljöjjenek a vélt és valós sérelmek, amelyek kapcsolatuk végéhez vezettek. Mint ismert, Jákli Mónika és Boráros Gábor, Kármán Odett és Kamarás Norbi, Balázs Merci és Szlépka Armand Moh, Zsíros Linda és Noé Viktor, Kovács Dóri és Király Péter, Osváth Zsolt és Zsenyei Patrik, valamint Karnics Kriszti és Farkas Dénes, valamint Nemazalány, azaz Halastyák Fanni és Fenyvesi Barna vállalták a szereplést. Utóbbiak között régóta csípős a hangulat, ez az előzetesből is kiderül.

Jó, én befejeztem! Engem ez a kutya nem érdekel!

– akad ki egyelőre nem tisztázott okok miatt a rappernő, aki felbontotta jegyességét az egykori VV-szereplővel. Nemazalány azt is egykori vőlegénye fejéhez vágja, hogy:

Ugyanolyan féreg vagy, mint voltál!

Az egykori szerelmesek utazása a múlt emlékein keresztül tehát június 18-án startol. Míg van, aki méltó lezárásra vár, addig más új fejezetet nyitna a váratlan fordulatokban gazdag műsorban, Fenyvesi Barna legalábbis elejtette, hogy talán újra fellángol köztük a szikra.

„Szerintem nekünk lesz egy kis titkos románcunk, itt a többiek háta mögött” – vélekedik az előzetesben. Nem Nemazalány azonban az egyetlen, aki kiakad:

„Te egy nárcisztikus, gerinctelen, spicli ember vagy” – hangzik el a másik régi VV-szereplőtől, Szlépka Armandtól, azaz Moh-tól, aki egyébként korábban Nemazalánnyal is egy párt alkotott, együtt nyerték meg az Ázsia Expressz korábbi évadát, de ebben a műsorban már egykori villatársa, Balázs Mercédesz, azaz Cedes oldalán szerepel.

A reality szerdánként dupla epizóddal jelentkezik. Az első két részt június 21-én és 22-én az RTL-en ízelítőként láthatják a nézők.