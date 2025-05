Erre valószínűleg egyikük sem gondolt a forgatások előtt!

Múlt vasárnap Rózsa György és Nyertes Zsuzsa mellett Fodor Zsóka is tiszteletét tette a Kincsvadászok VIP-ban, ahová egy rendkívül különleges, közel 100 éves aranykarkötővel érkezett. Öröksége végül rekordáron, 1.8 millió forintért kelt el, de nem csak a jókora összeg volt az egyetlen dolog, amivel a színésznő a forgatás végett gazdagodott: ott barátkozott össze Megyesi Balázs műtárgyszakértővel.

„A karkötőt már elvitték tőlem a stúdióba, én meg vártam arra, hogy rám kerüljön a sor, amikor bekopogott hozzám Megyesi Balázs.

Azt mondta, Zsóka, figyelj ide, ne törődj vele, ha a kereskedők véletlenül nem veszik meg a karkötőt, bár szerintem megveszik.

De ha mégsem, vedd úgy, hogy neked ez már nincs is, mert én megígérem neked, hogy eladom! Beszélgettünk még pár mondatot, odaadta a mobilszámát, hogy hívjam majd fel, hogy sikerült-e az eladás, meg úgy egyébként is, nagyon örülne neki” – kezdte a színésznő a Metropolnak, aki az üzletkötés után így is tett.

„Háromnegyed órát beszélgettünk, végül mondta, hogy üljünk le valamikor kávézni. Én meg boldogan mondtam igent, mert nagyon szeretem a humorral teli embereket és ő az. Elmentünk egy kávézóba, nagyon jót beszélgettünk, rengeteget nevettünk. Balázs, aki eljött Kecskemétre, megnézett az Örömlányok végnapjai darabban. Én a pénznél, amit kaptam a karkötőmnél, sokkal többre tartom az ő barátságát. Megbeszéltük, mint a Casablancában, hogy ez egy gyönyörű barátság kezdete!” – mesélte Fodor.