Június 1-jén hivatalosan is megnyitja kapuit a SopronFest, és ezzel kezdetét veszi a Boldogság Éve, de városszerte már május 29-től is várják programokkal az érdeklődőket, melyek többsége a boldogság kérdéséhez kapcsolódik. A warm up héten a belvárosban és Sopron környékén például podcast beszélgetésekkel, irodalmi programokkal és túrákkal készülnek, de a kortárs képzőművészet bemutatására is nagy hangsúlyt fektetnek, ezért azok sem fognak unatkozni, akiket a képzőművészeti kiállítások vonzanak.

SopronFest ART – 10 időszaki kiállítás nyílik

A SopronFest idején a város állandó kiállításai mellett tíz további várja a közönséget. A június 1-jei ünnepélyes megnyitóval egy időben számos tárlat is megnyílik.

A Várkerületen a Mária-szobor tövében felépülő színpad mellett Boldogság címmel nyílik kiállítás. Cserbik Rita, Kovács Gombos Gábor, Shane 54, Szurcsik József és Weiler Péter arra vállalkozott, hogy egy-egy boldogság ihlette alkotással készülnek a SopronFest látogatóinak, melyeket nagy méretben és eredetiben is láthat majd a közönség.

Ugyanezen a helyszínen A hűség városa címmel először csodálhatjuk meg azokat a hatalmas szíveket, amelyeket a 2024-es SopronFest alkalmából Bereczki Kata, Bukta Imre, EfZámbó István, Labrosse Dániel, Mascher Róbert, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter alkotott.

A Liszt Központ Munkácsy termében június 1-jén két kiállítás is nyílik. A Bodó Galéria Bornemisza László izgalmas, mesevilágot idéző életművét mutatja be. A Lobenwein Galéria pedig Nekem a Balaton címmel húsznál is több alkotó munkáit sorakoztatja fel, amelyek kivétel nélkül a magyar tengert ábrázolják. A kiállítást a Best of Balaton nagykövete, Ördög Nóra és a VisitBalaton365 elnöke, Princzinger Péter nyitja meg.

Esther Horvath, soproni származású fotográfusnak először nyílik kiállítása szülővárosában A Sarkvidéki Éjszaka Csillagai címmel. A World Press Photo máig első és egyetlen női magyar díjazottja az utóbbi években a norvégiai Spitzbergákon, a világ legészakibb pontján működő nemzetközi tudományos kutatóbázison dolgozik, mely a globális felmelegedés epicentruma. A kiállítás dokumentarista képanyaga és történetei a sarki éjszakában zajló mindennapi életet és tudományos kutatómunkát mutatják be a legzordabb környezeti körülmények között.

