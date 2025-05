Elárulta, mi miatt ért véget 3.5 éves kapcsolatuk.

Anno a Nyerő Párosban láthatták a nézők Bálint Antónia és Dr. Bársony Farkas duóját, a férfi azonban nemrég újabb RTL-es műsorban tűnt fel: a Határtalan szerelem Floridában élő Nikijét szerette volna meghódítani.

„Az Egyesült Államokba is szeretnénk terjeszkedni a vállalkozásommal, ezért is kerestem ott új lehetőségeket. Niki pedig egy sportos, igényes hölgy, úgyhogy nyitott voltam az ismerkedésre a tengerentúl is, a tévézéssel pedig már úgyis van némi tapasztalatom” – kezdte a Story magazinnak a jogász, hozzátéve: már a '80-as években is szerepelt egy-két tévés vetélkedőben.

„De tagadhatatlan, hogy a szélesebb nyilvánosság a Nyerő Páros alatt ismert meg. Utóbbi felejthetetlen kaland, emlék az életemben, még akkor is, ahogy viccesen szoktam mondani, ott csak egy biodíszlet voltam Toncsi mellett.”

A szerelmeseket aztán gyorsan utolérte a reality "átka", hiszen 3.5 év után később ők is a szakítás mellett döntöttek. Ennek okairól szintén őszintén beszélt a férfi:

„Azt hiszem, továbbra is én vagyok a csúcstartó az életében, mert ilyen hosszú, folyamatos párkapcsolata még nem volt. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű volt kimondanom, hogy vége, mert ő egy jó ember, de egyszerűen nem működött az együttélés mozaikcsaládként.

A családom nem igazán tudta befogadni őt. Más elveket vallottunk a gyermeknevelésről, más elképzeléseink voltak a csapatmunkáról, és ez rendre kiütközött.

Ettől függetlenül le a kalappal előtte, mert egyedülálló anyaként helytállni sosem egyszerű feladat, és tényleg remélem, hogy amennyiben keresi, megtalálja a boldogságot majd valaki mellett”.