Szeretne majd családot, de mint mondta, nem „holnapután”.

Rujder Vivien volt Kadarkai Endre Nőszintén című műsorának legutóbbi vendége, ahol a gyerekvállalás-, és úgy összességében a gyerekek is szóba kerültek. Mint kiderült, a színésznő anno nagyon könnyen megtalálta a közös hangot a kicsikkel, sokat is volt a szomszédok, rokonok gyermekeinek társaságukban, míg szülővárosában, Mosonmagyaróváron élt.

„Egyikük olyan kicsi volt, hogy még nem is adott ki hangot. Mindig mondtam a magamét, csicseregtem neki, és egyszer csak megszólalt, velem kezdte el használni a hangját. Az unokaöcsémmel is sokat voltam, cipeltem, pelenkáztam, sokat játszottam vele. Később sokáig nem voltam gyerekekkel, és megijedtem, hogy nem vagyok szimpatikus nekik, vagy már nem találom a kulcsot hozzájuk. A Hunyadi-sorozat kapcsán castingoltunk Nagypál Orsi rendezővel, és kerestük a kis Mátyást, a kis Lackót, és fontos kérdés volt, kivel lesz meg a kémia. Eleinte nem jártunk sikerrel, én pedig bepánikoltam. Később szerencsére az érzés visszajött” – mesélte a színésznő, aki a gyerekekkel való kommunikáció biztos titkát a Véletlenül írtam egy könyvet című film szereplőitől, forgatókönyvírójától tanulta meg.

Ő maga egyébként egyelőre nem készül az anyaságra.

„Huszonöt évesen éreztem magam nagyon rosszul, hogy miért nem fogalmazódik meg bennem az érzés, hogy anya szeretnék lenni. Sőt, akkor úgy éreztem, lehet, nem is kell nekem egyáltalán gyermek.

Ez azért buggyant fel bennem, mert az édesanyám engem 24 évesen szült, megugrottam az ő életkorát, és még nem volt gyerekem.

Korábban mindig azt mondtuk a nővéremmel, nagyon jó érzés, hogy fiatal szüleink vannak. Ezt szerettem volna megadni én is a gyermekemnek. Úgy érzem, a színészi szakmával kapcsolatban a gyermekvállalás most lemondás és áldozat lenne, és ahogy 25 évesen, most, 31 évesen sem szeretnék annyira anya lenni” – mondta, hozzátéve: kolléganői közül akadt, aki nem is szeretett volna szülés után visszatérni a színészi pályára.

„Mert többet szeretne a gyerekeivel lenni. Olyan színésznő is van, aki úgy tudna teljes értékű lenni, ha többet dolgozna, mert így lesz boldog ő, és ezáltal és gyerekei is. Őszintén hiszek abban, hogy vissza lehet találni a szakmába a gyermekvállalás után, és ezért van szükség arra, hogy tanácsot kérjünk például tapasztaltabb kolléganőktől. Szeretnék családot, de nem „holnapután”, és nem tartok attól, hogy ez milyen változásokat hozhat majd számomra a szakmában” – idézte szavait a Blikk.