Az éneklés mellett egyre több időt szentel új munkájának is.

Egy ideje kétlaki életet él Takács Nikolas, aki az év nagy részét, egész pontosan nyolc hónapot Los Angelesben tölt. Az X-Faktor első évadának felfedezettje barátaival él az Egyesült Államokban, nemrég zenekart is alapított, de tavaly óta már nem csak a zenével foglalkozik: hivatalosan is festménybecsüs lett.

„Mindig is vonzódtam a régiségekhez és a műtárgyakhoz, és bennem volt a vágy, hogy komolyabban foglalkozzam ezzel a témával. Töretlenül szeretem a festménybecsüs szakmát, amit kitanultam, és remélem, egyszer majd annyira fogok érteni hozzá, amennyire illik. Több nagy kiállításon jártam New York-i múzeumokban, vásárokba viszont még nem jutottam el, de nagyon várom azt is. Egyelőre azt tervezem, hogy meglátogatom a budapesti piacokat, hátha rábukkanok egy-két értékes alkotásra. szakmabeliek azt mondják, úgy két-háromezer megvizsgált festmény után mondhatja el magáról valaki, hogy ért ahhoz, amit csinál.”

Persze, az énekes tudja, van még gyakorolni valója, de egy, a szakmájával kapcsolatos vágyát már meg is osztotta a Blikkel:

Nekem még rengeteget kell fejlődnöm. A nagy álmom egy galéria létrehozása, ahol olyan kortárs magyar művészek munkáit népszerűsíteném, akik jelenleg kevésbé elismertek. Egyébként én is szoktam festeni, bár nem tudok, ez csak játék számomra

– mesélte.