Csakis egyetlen személynek van bérelt helye a szívében.

Kiszel Tünde sosem tagadta, hogy sokszor csalódott a férfiakban, de szüntelenül hisz abban, hogy egy szép napon rátalál a nagy ő. Teljes életet azonban így is tud élni, hiszen jobb anya-lány kapcsolat nem is lehetne egyetlen gyermekével, Hunyadi Donatellával. A naptárdíva után viszont rengeteg fér szív epekedett, udvarlóiról ezúttal a Storynak mesélt.

„Volt olyan udvarlóm, aki minden egyes találkozásunk alkalmával meglepett egy szál virággal. Olyan is, aki az egyik randevú előtt azt mondta, ne kérdezzek semmit, csak üljek be a kocsiba, és néhány órával később a bécsi operaház előtt találtam magam. Ahogy az is feledhetetlen emlék, amikor egy olasz férfi, alig néhány napos ismerkedés után, megkérte a kezem, természetesen nemet mondtam” – árulta el a lapnak Kiszel, akiről kevesen tudják, de egyszer régen már volt férjnél.

Nagyon fiatal és tapasztalatlan voltam, mégsem bánom, mert igaz szerelemből mentem hozzá közel féléves ismeretség után. Őt egyébként egy templomi misén ismertem meg. A hagyományoknak megfelelően a drága szüleimtől kérte meg a kezem. Eleinte minden tökéletes volt, de idővel rájöttem, én szeretnék még élni, világot látni, valóra váltani az álmaimat. Ezért néhány év után, harag nélkül, elváltak az útjaink.

A válás után új életet kezdett, és a karrierjére koncentrált, ám ekkoriban is gyakran megkörnyékezték a férfiak. „Gyakran kihasználták a jóhiszeműségemet. Én első körben mindenkiről a jót feltételeztem, ennek pedig néhány esetben meg is fizettem az árát” – vallja be Kiszel Tünde.

Élete egyik nagy szerelme Lukács László operaénekes volt, akivel már szintén nincsenek együtt, de született egy közös lányuk, Donatella:

Nagyon szeretjük egymást, ő az életem értelme. Onnantól kezdve pedig bármilyen férfi csak a második helyen lehetett az életemben, ezt ma sem csinálnám másképp. Mélyen elítélem azokat az édesanyákat, akik egy új kapcsolat beköszöntével háttérbe a szorítják, elhanyagolják a gyerekeiket. Erre sosem lettem volna képes

– magyarázta a naptárdíva, majd végül arra is kitért, jelenleg van-e valaki az életében, és hogyan éli a mindennapjait.