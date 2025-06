A színészpár egysége nem is lehetne erősebb.

2023 őszén indult az Egy életem című színházi sorozat, amelyben ismert művészek állnak színpadra, hogy egy stand-up est keretein belül elmeséljék az életüket. Legutóbb Borbély Alexandra és Nagy Ervin tartottak közös előadást, melyben többek között meséltek a szerelmükről, a szülőségről, és a hétköznapi küzdelmeikről.

„Egyből igent mondtunk a felkérésre, mert a stand-up műfaj, és az, hogy kipróbáljuk magunkat ebben, közel állt hozzánk, szeretünk a baráti társaságunkban is történeteket mesélni. Nem mondanám, hogy introvertált típusok lennénk, és azt gondoltuk, hogy esetleg vannak olyan történeteink, amik abból a szempontból érdekesek lehetnek, hogy két ennyire ellentétes személyiség, mint amilyenek mi vagyunk, hogyan tud mégis jól működni” – árulta el a műsorról Borbély Alexandra a Glamournak.

Most már, hogy gyerekeink is vannak, és család vagyunk, olyan az életünk, olyanok a napjaink, hogy nagyjából minden héten elválhatnánk, de valamitől mégis működik, és talán mások is vannak így az életben, akiknek jó lesz látni egy hasonló kapcsolatot.