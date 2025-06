Állítólag idén nyáron kezdődik a forgatás.

Sokan szeptikusan fogadták a hírt, miszerint folytatást kap a Volt egyszer egy Hollywood..., pedig mostanra már biztos: valóban leforgatják Quentin Tarantino filmjének második részét. A sztorit ő maga is írta, a direktori székben azonban ezúttal kollégája, David Fincher foglal már helyet.

Az egy ideje tudni lehet, hogy a sztori tíz évvel később, a hetvenes évek közepén veszi fel a fonalat, a főszereplő pedig ezúttal az eddigi "másodhegedűs", Cliff Booth lesz, akit újfent Brad Pitt játszik majd.

Nem ő lesz azonban az egyetlen nagy név a produkcióban, A korona Emmy-díjas Dianája, Elizabeth Debicki, valamint az Ocean’s-filmekből ismerhető Scott Caan is csatlakozott a szereplőgárdához, számolt be az IGN. Úgy tudni, a forgatások még idén nyáron megkezdődnek Kaliforniában, így ha minden jól megy, jövőre akár már mozikba is kerülhet a film – bár mivel a Netflix kezeskedik érte, több, mint valószínű, hogy nagyvásznas bemutató helyett csak a streamingplatformon fog debütálni majd.