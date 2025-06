A Csillag születik zsűritagja úgy véli, szerencsés helyzetben van, bár elmondása szerint sosem szokta megkérdezni senkitől, mennyit keres.

Köllő Babett volt a háziasszonya a Nőként a zeneiparban című eseménynek a napokban, ahol híres hazai előadók és szakemberek vitatták meg, hogy a nőknek tényleg nehezebb dolguk van-e a magyar zenei életben, mint a férfiaknak. A műsorvezetőnő a szakmai- és közönségtalálkozón elmondta, egyetért a feltételezéssel, miszerint a férfiak könnyebben boldogulnak a zenei életben. Éppen ezért úgy döntött, támogat minden olyan eseményt, ahol megpróbálják felzárkóztatni a nőket, külön kifejezve sajnálatát azzal kapcsolatban, hogy kevés a szólókarrieres énekesnő.

Nem olyan rég gondolkodtam rajta, hogy van-e olyan terület, van-e olyan szakma, ahol a férfiak kevesebbet keresnek, mint a nők, és egyet találtam, ez pedig a férfi modell. Tehát egy férfi modell sosem fog tudni annyit keresni, mint egy nő. Úgyhogy én kiállok most a férfi modellekért is. Őket is zárkóztassuk fel! De igazából én az egyenlőségben hiszek, hogy mindenkinek ugyanazok a lehetőségei legyenek, nemtől függetlenül