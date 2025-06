Elemében van a világsztár.

Babylon, Becstelen brigantyk, Harcosok klubja, Ocean's Twelve, Trója, Volt egyszer egy Hollywood, Z világháború, – és még megannyi nagyszerű alkotás, melyekben hatalmasat alakított a kétszeres Oscar-díjas és háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színész. Bár Brad Pitt már 61 éves, mégis továbbra is szállítja a közönségnek a jobbnál jobb mozifilmeket. Egészen kivételes tehetség rejtőzik a hollywoodi sztárban, amellett, hogy a karrierje számos pontján csak a szépfiú szerepét játszatták volna el vele, mégis képes volt ennél többet adni a nézőközönségnek.

A GQ magazin legújabb címlapját elnézve pedig biztosak lehetünk abban, hogy továbbra is terem majd babér a jóképű világsztárnak, hiába gondolnák sokan, hogy mostanra eljárt felette az idő. Brad Pitt legközelebb a Formula–1-ről szóló F1 című drámában szerepel, amit Joseph Kosinski, a Top Gun: Maverick alkotója rendezett. Ugyan még soha nem játszott versenyfilmben, a sztár Missouriban nőtt fel terep motorozva, majd a szórakozás kedvéért a versenypályákon is kipróbálta magát. Ilyen múlttal kérdés sem volt, hogy a versenyautó volánja mögé is ő szeretne beülni, holmi kaszkadőr helyett.

Van egyfajta békesség az autóban... Olyan, mintha felszállnál egy lóra, és bíznál a lóban, szeretnéd a lovat, és kommunikálnál vele

– fogalmazott Pitt, aki a magazinhoz készült fotómontázson is ezt a képivilágot szerette volna megidézni.