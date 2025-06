Jótékony célra ajánlotta fel a bevételt.

Vasárnap este visszatért a TV2 képernyőire a Kincsvadászok VIP, ahol híres emberek kínálják licitre értéktárgyaikat. Az eheti szereplők között volt Visváder Tamás is, aki néhai sógora, Andy Vajna egykori örökségével, egy közel százéves kínai kézmosóval érkezett a stúdióba. A szakértő rögtön kiszúrta, hogy a "használati tárgynak álcázott dísztárgy" nincs a legjobb állapotban, utólag össze lett ragasztva, újrafestve a hozzá tartozó edényke is.

A jó hír viszont az, hogy amikor ép volt, akkor sem volt érték

– jelentette ki viccesen Megyesi Balázs a felbecslés után, kissé letörve, pontosabban megfelezve Visváder félmilliós álomárát.

Ezután a kereskedőre került a sor, hogy licitáljanak a kedves, de Visváderék otthonába nem illő relikviára. Nagyházi Lőrinc rögtön rá is ismert a tárgyra, hiszen anno a filmproducer hagyatékát az ő aukciósházában árverezték el. Mivel ők is rögtön kiszúrták, hogy a relikvia egyes részeit csak a "szentlélek" és a "pillanatragasztó" tartja össze, ráadásul nem is gondolták egy sima szuvenírnél és pár évtizednél régebbinek, főleg eszmei értéke miatt érkeztek rá ajánlatok.

Végül Molnár Viktor vette meg, 100 ezer forintos ajánlatát az üzletember még további 20 ezerrel tornázta feljebb. A bevételt egy kerekesszékes kézilabdacsapatnak ajánlotta fel, akik egy rámpás kisbuszra gyűjtenek.