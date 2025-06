Az 52 éves énekesnő úgy véli, a szépészeti kezelések nélkül egészen másképpen nézne ki.

„Amit az arcomon látsz, abban van matek” – nyilatkozta korábban Pásztor Anna, aki évek óta vállalja, hogy több szépészeti beavatkozáson átesett már, mert próbál küzdeni az öregedés jelei ellen. Az Anna and the Barbies énekes-dalszerzője úgy véli, a kezelések nélkül, azaz ha nem nyúltak volna ennyiszer az arcához, nem is így nézne ki, mint most. Az 52 éves énekesnő rendszeresen ellátogat egy klinikára, aminek ő az arca is: vele hirdetik a mikrotűs RF-eljárást, ami egy 20-30 perces kezelés, és 120 ezer forintba kerül, de nem ez az egyetlen kezelés, amire jár.



„Van a kozmetikus, aki masszíroz, illetve párával feldúsítja a bőrödet, meg pakolást tesz fel. Ez a legkevésbé invazív. Van a kozmetológus, ő már használ tűket, különböző mikrosebeket ejt, és akkor jobb lesz az arcodnak az öngyógyító képessége. Ez egy-két óra, aztán hazamész, és semmi bajod nincsen. És ott vannak a plasztikai műtétek, amikor kicsit meg tudják húzni a bőrt…” – sorolta a #Bochkorban az énekesnő, aki régóta megfogadta, nem fogja sajnálni a pénzt az arcára.

Én lassan negyven éve élek és dolgozom az éjszakában. Egészen fiatalon hoztam meg azt a döntést, hogy amikor van pénzem, nagyon sokat költök majd az arcomra. Tulajdonképpen úgy, mint egy házra, autóra, gitárra. Ezeket renoválni kell

– jelentette ki Pásztor, kiemelve, rajta már sok mindent kipróbáltak.

És – mondjuk, úgy félévente – elmegyek a Mekkámba, Ágihoz, aki rám néz, majd megkérdezi: »Mennyi pénzed van?« Különböző kezelések vannak, amik teljesen felfrissítenek! Rajtam már nagyon sok mindent kipróbáltak. És ezek működnek! Ráadásul ha a tévében szerepelsz, avagy színpadon vagy, akkor nagyon vigyáznod kell arra, hogy nagyjából meglegyen az a minőség, ami elfogadható a képernyőn

– idézte a story.hu az énekesnőt.