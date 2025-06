Különleges nevet kapott a pici.

Gólyahírrel jelentkezett be közösségi oldalán Szabó Ádám: megszületett feleségével, Farkas Jenniferrel közös első gyermekük. A piciről fotót is mutattak a boldog szülők, az ahhoz csatolt bejegyzésben pedig fiuk nevét is elárulták:

Isten hozott csepp kisfiunk, Szabó Ádin! A boldogságunk most már kézzelfogható, a jövő tárt karokkal vár! Egy új csoda érkezett, aki mindent jobbá tesz, a legszebb dolog, ami történhet velünk! Örök hűség a családhoz és Istenhez! Szeretünk, amíg világ a világ, kisfiunk! Érted élünk! Anya és Apa

– fogalmazott az énekes.

Szabó Ádám és felesége 2023 őszén házasodtak össze, kisfiuk érkezéséről pedig januárban számoltak be először:

„Megbeszéltük, hogy szeptembertől nekiállunk a babaprojektnek, és szerencsések vagyunk, mert elsőre összejött” – mondták akkor.