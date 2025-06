Látványos show-val és újragondolt slágerekkel kecsegtetnek.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Bereczki Zoltán 50. születésnapja alkalmából ad jubileumi koncertet a Papp László Budapest Sportarénában 2026. május 23-án. A musicalsztár karrierje csúcsán hagyta el a zenés színház világát, azóta prózai színészként és énekesként tevékenykedik. Sőt, számos tévéműsorban is látható volt, köztük a Sztárban sztárban és a Dancing with the Starsban. Bereczki az elmúlt több mint 30, közönség előtt töltött évét összegzi majd az Aréna színpadán, és bemutatja új dalait is.

A szervezők szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint a színész-énekes látványos show-val, lenyűgöző zenei és színpadi megoldásokkal, nagyszerű zenekarral, táncosokkal és az elmúlt több mint 30 év legfontosabb dalaival készül jubileumi nagykoncertjére. Hozzáteszik, azok, akik ott lehetnek vele ezen a különleges estén, egy érzelmekkel és emlékekkel teli utazáson vehetnek részt. A rajongók több mint tíz éve várják már, hogy újra hallják tőle azokat a musicalslágereket, amelyek az ő hangján váltak ismertté, az Arénában ezek közül is válogat majd a művész.

Ez a koncert egyfajta áttekintése lesz az eddigi karrieremnek, gyermekkoromtól kezdve egészen mostanáig, minden egyes életszakaszból. Ebből pedig természetesen nem maradhat ki az a korszak sem, amelyet a musicalszínpadokon töltöttem

– árulta el az énekes, megjegyezve: „Olyan dalokat is hallhat majd a közönség, amelyeket hosszú ideje nem énekeltem, az életem és a pályám részét képezik, így most még egyszer, utoljára eléneklem ezeket.”

Ahogy kiderült, újragondolva szólalnak majd meg a művész szólólemezeinek slágerei is, és számos meglepetéssel készül. „Az est rendezését a sikeres tévéműsorokat is jegyző kreatív producerre, Losonczi László Fegyára bíztuk. Az ünnep pedig nem ünnep vendégek nélkül, így egyelőre annyit elárulhatok, hogy azok, akikkel bizonyos korszakaimban sikereket értünk el, most is velem lesznek” – említette meg Bereczki.

Mint ismert, Bereczki Zoltán anno a legnépszerűbb musicalszínészek egyike volt, és olyan sikerdarabokban játszott főszerepet, mint a Rómeó és Júlia, az Elisabeth, a Nyomorultak, a Fame, a West Side Story, a Mozart! vagy A Szépség és a Szörnyeteg. Zenés színházi karrierjének lezárása után prózai színészként, színházi producerként és rendezőként is bizonyított, több száz előadásban játszott. Televíziós karrierje során is sok sikeres műsorban tűnt fel, valamint olyan elismeréseket ítéltek oda neki, mint a SúgóCsiga, az EMerTOn, a Fonogram, a Story Ötcsillag és a Televíziós Újságírók Díja.